Велосипедист, объехавший весь мир, погиб в ДТП в родном городе

Рой Садан совершил кругосветное путешествие в 2006-2011 годах. За пять лет он проехал 66 тысяч километров и посетил 42 страны.

Рой Садан объехал на велосипеде вокруг света за пять лет timesofisrael.com

Израильтянин Рой Садан, который совершил кругосветное путешествие на велосипеде, погиб под колесами автобуса в родной коммуне Рош-ха-Никра на севере страны. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил телеканал 7KANAL.

Отмечается, что авария произошла 10 марта. Через два дня 39-летний спортсмен скончался в больнице города Нагария от полученных травм.

По решению родственников Садана, его органы будут переданы нуждающимся в трансплантации.

На смерть велосипедиста отреагировал министр культуры и спорта Израиля Хили Троппер.

"Я опечален кончиной Роя Садана - спортсмена и искателя приключений. Рой был одним из самых вдохновляющих израильтян. Он сослужил нам хорошую службу в этом мире и показал всем, что нет ничего невозможного. Светлая ему память", - цитирует министра телеканал.

Сообщается, что Рой Садан в ходе своего кругосветного путешествия в 2007-2011 годах проехал 66 тысяч километров и посетил 42 страны.

В 2015 году мужчина получил серьезные ранения в результате камнепада в Индии, когда сорвался с высоты 500 метров. Тогда ему удалось выжить и вернуться в спорт.

Ранее в поселке Большая Михайловка Одесской области водитель насмерть сбил 33-летнего велосипедиста, а затем положил погибшего в багажник и пытался скрыться с места происшествия.

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