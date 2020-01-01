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Велосипедист, объехавший весь мир, погиб в ДТП в родном городе

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Рой Садан совершил кругосветное путешествие в 2006-2011 годах. За пять лет он проехал 66 тысяч километров и посетил 42 страны.
Рой Садан объехал на велосипеде вокруг света за пять лет
Рой Садан объехал на велосипеде вокруг света за пять лет
timesofisrael.com

Израильтянин Рой Садан, который совершил кругосветное путешествие на велосипеде, погиб под колесами автобуса в родной коммуне Рош-ха-Никра на севере страны. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил телеканал 7KANAL.

Отмечается, что авария произошла 10 марта. Через два дня 39-летний спортсмен скончался в больнице города Нагария от полученных травм.

По решению родственников Садана, его органы будут переданы нуждающимся в трансплантации.

На смерть велосипедиста отреагировал министр культуры и спорта Израиля Хили Троппер.

"Я опечален кончиной Роя Садана - спортсмена и искателя приключений. Рой был одним из самых вдохновляющих израильтян. Он сослужил нам хорошую службу в этом мире и показал всем, что нет ничего невозможного. Светлая ему память", - цитирует министра телеканал.

Сообщается, что Рой Садан в ходе своего кругосветного путешествия в 2007-2011 годах проехал 66 тысяч километров и посетил 42 страны.

В 2015 году мужчина получил серьезные ранения в результате камнепада в Индии, когда сорвался с высоты 500 метров. Тогда ему удалось выжить и вернуться в спорт.

Ранее в поселке Большая Михайловка Одесской области водитель насмерть сбил 33-летнего велосипедиста, а затем положил погибшего в багажник и пытался скрыться с места происшествия.

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Теги: ДТП, Израиль, автобус, велосипедист, кругосветное путешествие
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Источник: korrespondent.net

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