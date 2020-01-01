В ВОЗ назвали причину новой вспышки вируса Эбола в Африке

С января на континенте зафиксировано 30 случаев заражения Эболой: 18 - в Гвинее и 12 - в ДР Конго.

Нынешняя вспышка вируса Эбола в Гвинее и ДР Конго стала результатом передачи инфекции от человека к человеку, а не от животного к человеку. Об этом на брифинге в пятницу, 12 марта, заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

По его словам, инфекция сохранилась среди населения африканских стран после вспышки 2013-2016 годов, унесшей жизни тысячи человек. Райан уточнил, что сейчас речь о нарушении межвидового барьера не идет.

Представитель ВОЗ напомнил, что Эбола - один из самых смертоносных вирусов, известных человечеству. Инфекция может передаваться человеку от летучих мышей или обезьян. Она может жить в таких частях тела инфицированных, перенесших лихорадку, как глаза, грудь и яички, и передаваться, например, половым путем.

По последним данным организации, на континенте зафиксировано 30 случаев заражения Эболой: 18 - в Гвинее и 12 - в ДР Конго. При этом 14 человек умерли от лихорадки.

Напомним, в середине февраля правительство Гвинеи объявило об эпидемии вируса Эбола в стране. На тот момент выявили семерых зараженных, трое из которых умерли.

Вспышка Эболы в Гвинее: смертность составляет 50%

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