Во Франции более четырех миллионов случаев коронавируса

Страна занимает шестое место в мире по заболеваемости COVID-19, поступаясь США, Бразилии, Индии, России и Британии.

Во Франции количество заражений коронавирусом превысило четыре миллиона, достигнув отметки в 4 015 560 подтвержденных случаев. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer в ночь из пятницы на субботу, 13 марта.

Так, страна занимает шестое место в мире по заболеваемости COVID-19, поступаясь США (почти 30 миллионов случаев), Бразилии (11,4 миллиона), Индии (11,3 миллиона), России (4,4 миллиона) и Британии (4,3 миллиона).

В Европе Франция на втором месте (после Британии).

По данным МОЗ страны, за последние сутки зарегистрировано 25 229 новых случаев заражения. Почти 65 тысяч жителей Франции умерли от осложнений коронавирусной болезни, 223 - за предыдущие сутки.

По последним данным, в мире зафиксировано 119,6 миллиона случаев коронавируса, из них 2,7 миллиона летальных и 96,2 миллиона - выздоровления.

Как сообщалось, в странах Евросоюза за 10 месяцев 2020 года умерло на 580 тысяч человек больше, чем за аналогичные периоды 2016-2019 годов.

Экономика Франции упала на 8,2% в 2020 году

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