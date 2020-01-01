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США выступили за новые санкции против России

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У Байдена планируют заставить Москву ответить за ее недружественные шаги на международной арене.
Вашингтон будет расширять санкционный список против Москвы
Вашингтон будет расширять санкционный список против Москвы

Вашингтон намерен убедить Евросоюз совместно ввести дополнительные санкции против РФ из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом на брифинге в пятницу, 12 марта, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам чиновника, в планах США "выставить цену" Москве за ее недружественные шаги, в том числе по Навальному.

"Если вы взглянете на Россию и Китай, то он (глава Белого дома Джо Байден - ред.) стал проводить твердую линию в отношении России, в том числе работая с европейцами", - отметил Салливан.

Напомним, накануне ЕС на полгода - до 15 сентября - продлил санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины. В санкционном Союза списке находятся 177 лиц и 48 организаций.

Украина призывает США усилить санкции против СП-2

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Теги: Россия, США, ЕС, Евросоюз, Байден, санкции, Навальный, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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