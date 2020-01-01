США выступили за новые санкции против России
Вашингтон намерен убедить Евросоюз совместно ввести дополнительные санкции против РФ из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального. Об этом на брифинге в пятницу, 12 марта, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам чиновника, в планах США "выставить цену" Москве за ее недружественные шаги, в том числе по Навальному.
"Если вы взглянете на Россию и Китай, то он (глава Белого дома Джо Байден - ред.) стал проводить твердую линию в отношении России, в том числе работая с европейцами", - отметил Салливан.
Напомним, накануне ЕС на полгода - до 15 сентября - продлил санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины. В санкционном Союза списке находятся 177 лиц и 48 организаций.
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