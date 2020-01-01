Италия вводит локдаун на Пасху
С понедельника половина итальянских регионов переходят в "красную" зону карантина, на пасхальные праздники власти вводят локдаун. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на МОЗ.
Остальные регионы относятся к "оранжевой" зоне, за исключением острова Сардиния, который остается "белым".
По распоряжению премьер-министра Марио Драги, в "красных" провинциях должны быть закрыты все торговые точки (кроме аптек и продуктовых магазинов) и образовательные учреждения, действует запрет на передвижение без особой необходимости.
Кроме того, власти объявили о введении локдауна на 3-5 апреля по всей стране.
Накануне в Италии зафиксировано 26 824 новых случая заражения COVID-19 и 380 смертей среди инфицированных. По данным издания, подобные показатели регистрировали в конце ноября - на спаде второй волны эпидемии.
Напомним, 9 марта сообщалось, что в Италии с начала пандемии 100 103 человека умерли от коронавируса. Первый летальный случай был зафиксирован больше года назад.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet