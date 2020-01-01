Италия вводит локдаун на Пасху

В связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом половина провинций страны переходит в "красную" зону карантина.

Власти Италии объявили о локдауне на пасхальные праздники Unsplash

С понедельника половина итальянских регионов переходят в "красную" зону карантина, на пасхальные праздники власти вводят локдаун. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на МОЗ.

Так, в связи с ухудшением ситуации по заболеваемости коронавирусом Минздрав Италии обнародовал новую карту зонирования страны. Согласно ей, "красными" будут провинции Ломбардия, Больцано, Тренто, Базиликата, Кампания, Эмилья-Романья, Фриули-Венеция-Джулия, Лацио, Пьемонт, Венето и Марке.

Остальные регионы относятся к "оранжевой" зоне, за исключением острова Сардиния, который остается "белым".

По распоряжению премьер-министра Марио Драги, в "красных" провинциях должны быть закрыты все торговые точки (кроме аптек и продуктовых магазинов) и образовательные учреждения, действует запрет на передвижение без особой необходимости.

Кроме того, власти объявили о введении локдауна на 3-5 апреля по всей стране.

Накануне в Италии зафиксировано 26 824 новых случая заражения COVID-19 и 380 смертей среди инфицированных. По данным издания, подобные показатели регистрировали в конце ноября - на спаде второй волны эпидемии.

Напомним, 9 марта сообщалось, что в Италии с начала пандемии 100 103 человека умерли от коронавируса. Первый летальный случай был зафиксирован больше года назад.

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