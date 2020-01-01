Британия к Пасхе намерена вакцинировать всех, кому за 40 - СМИ
Власти Великобритании намерены привить от коронавируса значительную часть населения уже к Пасхе, 4 апреля. Первую свою вакцину к этому периоду получат все жители страны, которым за 40, сообщает The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.
Отмечается, что вакцинация в Великобритании может пройти на три недели быстрее, чем планировалось ранее.
Расширить программу по вакцинации населения Великобритании удалось, благодаря увеличению поставок вакцины. Поэтому власти планируют, что уже к Пасхе, которую там отмечают 4 апреля, старшие жители страны получат свою первую вакцину от коронавируса. Прививать в первую очередь будут тех, кому за 40.
"Ожидается, что запасы вакцин увеличатся более чем вдвое, что позволит Национальной службе здравоохранения предлагать миллион доз в день в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
Люди старше 50 лет получат свою первую вакцину в течение следующей недели.
Напомним, в конце февраля сообщалось, что Британия вакцинировала от COVID-19 треть населения. А вскоре в стране был зафиксирован минимальный суточный прирост COVID-19 за пять месяцев.
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