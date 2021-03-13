В Москве полиция задержала полторы сотни муниципальных депутатов
Российские силовики задержали большинство участников форума Объединенных демократов - независимых муниципальных депутатов, который проходил в Москве. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает Радио Свобода.
Отмечается, что среди задержанных - политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза, Андрей Пивоваров, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и другие.
По жанным журналистов, сотрудники полиции пришли на форум, который проходил в московской гостинице Измайлово, примерно через 40 минут после его начала. Полиция сообщила, что все участники форума - это около 150 человек из разных регионов России - будут задержаны по подозрению в участии в мероприятии, проводимом нежелательной организацией.
Очевидцы сообщают, что были задержаны действительно почти все участники форума. Их посадили в автозаки и повезли в различные ОВД Москвы.
Задержан также журналист Тимур Олевский, который вел форум как модератор.
Задержаны еще несколько журналистов, освещавших форум.
Форум проводился под эгидой Объединенных демократов - это проект, поддержанный движением Открытая Россия, которое основал Михаил Ходорковский. Основатели проекта Объединенные демократы позиционируют его как платформу для депутатов всех уровней для обмена опытом и навыками.
Полиция пришла на форум «Муниципальная Россия». Силовики заявляют, что это мероприятие создано нежелательной организацией, и все его участники будут задержаны.— Открытка (@openrussia_team) March 13, 2021
На форум «Объединенных демократов» пришла полиция и готовится задержать всех его участников. Среди присутствующих – Илья Яшин, Максим Резник, Владимир Кара-мурза, Евгений Ройзман и другие политики. Видео: @sotavision. pic.twitter.com/OqTnhW5X6r— SOTA (@SotaVision) March 13, 2021
Напомним, в конце января на протестах в России задержали рекордное количество человек. Общее число задержанных в разных городах превысило пять тысяч. Они протестовали против задержания оппозиционера Алексея Навального.
Перед этим сообщалось о задержании более двух тысяч человек.
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