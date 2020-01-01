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Лукашенко прокомментировал фильм-расследование о нем

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По его словам, все утверждения о дворцах, элитных автомобилях и часах - ложь, а сам фильм является калькой с фильма-расследования о Путине.
Фильм о "роскошной жизни" Лукашенко Золотое дно
Фильм о "роскошной жизни" Лукашенко Золотое дно
БелТА

Александр Лукашенко отреагировал на фильм-расследование о его "роскошной жизни" Золотое дно, который сняла команда оппозиционного Telegram-канала Nexta. Приведенные в фильме заявление он назвал люжью, хотя признался, что фильм не смотрел, сообщает в субботу, 13 марта, агентство БЕЛТА.

"Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть", - заявил он.

Лукашенко добавил, что ему дали "просто блоками анализ", после чего он "сделал вывод, что нового здесь ничего нет".

Также он добавил, что фильм Nexta  это "калька с фильма о Путине", снятого командой Алексея Навального

"Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?", - сказал Лукашенко.

Он также пообещал журналистом показать свой дом, что, по его мнению, должно опровергнуть утверждения в фильме о его дворце.

Как известно, авторы фильма Золотое дно рассказали о роскошном образе жизни Лукашенко. Они раскрыли, по их словам, полный список резиденций Лукашенко, оценить стоимость его собственного авто- и авиапарка, коллекции наручных часов и золотых письменных ручек.

Ранее Лукашенко предостерег белорусов от "настоящей диктатуры", отметив, что  "если бы в стране была настоящая диктатура", то он заставил бы всех передвигаться только на велосипедах.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, расследование
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Источник: korrespondent.net

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