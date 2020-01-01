В Алма-Ате упал военный самолет АН-26, есть жертвы

Военный самолет Ан-26 сообщением Нур-Султан – Алма-Ата пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту.

В Казастане в аэропорту города Алма-Ата при посадке потерпел крушение военный самолет Ан-26. Погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщает МЧС Казахстана в субботу, 13 марта.

В 17.25 часов поступила информация от Диспетчерской службы аэропорта г. Алма-Ата о том, что в 17.22 часов военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан – Алма-Ата пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту г. Алма-Аты, – говорится в сообщении.

При падении самолет загорелся. Его потушили подоспевшие спасатели. Также на месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи.

По предварительным данным, 4 человека погибли, 2 пострадавших направлены ближайшую в больницу Илийского района.

Местыне СМИ сообщают, что самолет принадлежал Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Напомним, утром 27 декабря 2019 года при вылете из аэропорта Алма-Аты потерпел крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находились 100 человек. Тогда погибли 12 человек, еще 53 получили травмы. Среди пострадавших были двое украинцев. Их госпитализировали с травмами позвоночника.

В США погибли два человека при крушении военного самолета

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