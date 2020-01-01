В Иордании восемь человек задохнулись в COVID-больнице

Иорданские силы безопасности взяли в оцепление больницу, возле которой проходит акция протеста.

В Иордании погибли восемь пациентов с коронавирусом в одной из государственных больниц города Эс-Салт. Об этом сообщает Анадолу в субботу, 13 марта.

Указано, что причиной гибели людей стало прекращение подачи кислорода в отделение интенсивной терапии. По данному факту уже началось расследование.

Глава Минздрава Иордании Незир Убейдат подал отставку на фоне этой трагедии. Он отметил, что взял на себя моральную ответственность за инцидент и выразил соболезнование семьям погибших.

По данным местных СМИ, силы безопасности взяли в оцепление больницу, возле которой проходит акция протеста родственников погибших и примкнувших к ним горожан.

Ранее в этой четверг в Иордании зафиксировали максимальное количество инфицированных коронавирусом за сутки – 8 300 человек, еще 68 умерли.

Напомним, 27 февраля произошел пожар в COVID-больнице Черновцов, в результате которого погибли два человека. Причиной происшествия могло стать возгорание на месте больного из-за разлитого спирта.

А вечером 3 февраля произошел пожар в Запорожской областной клинической больнице, где лечатся пациенты с коронавирусом. Тогда погибли четыре человека – врач и трое пациентов, еще двое пострадали.

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