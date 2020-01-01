В ЕС заявили о несправедливом распределении вакцин

Шесть стран Евросоюза потребовали организовать распределение COVID-вакцин пропорционально численности населения государств блока.

Лидеры шести стран Евросоюза призвали к переговорам на высоком уровне по обеспечению справедливого распределения доз вакцины против коронавируса. Они считают, что существующая система создает неравенство между странами-членами ЕС, сообщает Австрийское агентство печати в субботу, 13 марта.

Главы правительств Австрии, Болгарии, Латвии, Словении, Чехии и Хорватии направили совместное письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Авторы письма требуют организовать распределение вакцин между странами ЕС пропорционально численности населения. Руководители стран подвергли критике предполагаемый механизм в рамках Евросоюза, позволяющий отдельным государствам и фармакологическим компаниям заключать дополнительные сделки на поставку вакцин. Из-за этого отдельные участники ЕС могут столкнуться с недостатком вакцин.

Канцлер Австрии Себастьян Курц накануне заявил, что вакцины от коронавируса распределяются между членами Евросоюза не пропорционально численности их населения, потому что тайные сделки были заключены между отдельными странами и фармацевтическими компаниями. По словам Курца, вопреки договоренности глав государств и правительств ЕС тайные контракты могли быть подписаны в рамках управляющего совета ЕС с участием медицинских чиновников. Канцлер Австрии сравнил подобные кулуарные соглашения с базаром.

Курц убежден, что из-за такого механизма Болгария и Латвия могут столкнуться с дефицитом вакцин. Канцлер Австрии в этой связи призвал предотвратить реализацию тайных договоренностей, чтобы добиться равноправного распределения вакцин в Европе.

В свою очередь некоторые страны ЕС отвергли обвинения Курца. О прозрачном механизме закупок заявили Нидерланды и Мальта.

Брюссель осторожно отреагировал на наступление шести стран. Представитель ЕС подтвердил получение письма в субботу и сказал: «Мы внимательно следим за ситуацией». Он также упомянул запланированный саммит ЕС на 25 и 26 марта. На этой конференции на высшем уровне также будет обсуждаться согласование стратегии борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее Корреспондент.net писал, как вакцины рассорили европейцев. Так, например, ЕС не одобряет использование российской вакцины Спутник V, но уже три страны союза ее закупает, а еще одна и вовсе хочет даже производить у себя. Также Дания и Австрия хотят заключить "вакцинный альянс" с Израилем, не дожидаясь совместных усилий ЕС по поставкам вакцин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet