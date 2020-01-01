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В Испании задержали подлодку наркоторговцев

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Обнаружение субмарины стало результатом масштабной операции с участием представителей шести стран и Европола.

В Испании правоохранители обнаружили самодельную подлодку, которая может перевозить до двух тонн наркотиков. Об этом собщает ВВС в субботу, 13 марта.

Указано, что 9-метровая подлодка из фанеры и стекловолокна находилась в ангаре в Малаге. Субмарина пока не использовалась для перевозки наркотиков.

Обнаружение судна стало результатом масштабной операции с участием представителей пяти других стран и Европола.

По данным полиции, в ходе рейдов по всей Испании задержаны 52 человека. Был обнаружен груз кокаина и гашиша. Также была раскрыта нарколаборатория.

Агентство напоминает, чо в ноябре 2019 на северо-западе Испании была перехвачена подлодка с 2 тоннами кокаина на борту. Тот груз прибыл из Колумбии.

Также сообщалось, что в Тихом океане перехватили подлодку, на которой перевозили семь тонн кокаина.

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Теги: наркотики, Испания, подлодки, наркоторговля, субмарина, Европол
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Источник: korrespondent.net

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