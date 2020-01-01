В Норвегии три медика попали в больницу после вакцинации AstraZeneca

Общим для этих пациентов является снижение количества тромбоцитов в крови, отметили в Институте общественного здравоохранения Норвегии.

Трое медиков в Норвегии были госпитализированы с тромбами после вакцинации препаратом против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщил Институт общественного здравоохранения Норвегии в субботу, 13 марта.

"Сегодня мы получили три сообщения о серьезных случаях образования тромбов у трех молодых людей, получивших вакцину AstraZeneca. Они проходят лечение в стационаре", – говорится в сообщении.

В институте добавили, что общим для этих пациентов является снижение количества тромбоцитов в крови.

Ранее на этой неделе в Норвегии и еще некоторых странах Европы приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся и якобы связанном с этим смертельным случаем в Дании.

А сегодня стало известно, что в Хорватии умерла 91-летняя женщина после прививки вакциной от AstraZeneca. Пациентка скончалась из-за легочной эмболии.

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