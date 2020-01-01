В США сделали более 100 млн прививок от коронавируса

Полностью вакцинированы более 35 млн американцев, что составляет 10,5% всего населения страны.

В США уже вакцинировали десятки миллионов людей

США преодолели отметку в 100 млн прививок от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает CBS News в субботу, 13 марта.

По данным центров контроля и предупреждения заболеваний, в стране на конец дня 12 марта использовали 101,1 млн доз вакцины. В среднем в США делают 2 млн прививок в день.

Полностью вакцинированы более 35 млн американцев, что составляет 10,5% всего населения страны. Около 66 млн – примерно 20% населения – получили хотя бы одну дозу.

Среди людей в возрасте 65 лет и старше полностью вакцинирован уже каждый третий.

Ожидается, что уже на следующей неделе США преодолеют и следующую отметку – 100 млн вакцинированных людей. Такую цель поставил президент Джо Байден на свои первые 100 дней работы, но на практике это произойдет гораздо быстрее.

По расчетам, США хватит доступных вакцин для того, чтобы сделать прививки всему взрослому населению уже к нынешнему лету.

Ранее в США выпустили рекомендации для COVID-вакцинированных. Полностью вакцинированным человек считается спустя две недели после получения второй дозы вакцины от коронавируса.

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