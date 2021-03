Астронавты NASA завершили монтажные работы в открытом космосе

Астронавты США Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили монтажные работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в субботу, 13 марта, сообщается в Twitter американского космического агентства NASA.

#ICYMI: At 3:01pm ET, today's 6-hour, 47-minute spacewalk ended. @AstroVicGlover & @Astro_illini completed tasks including venting the early ammonia system, servicing the Bartolomeo platform, installing hardware & routing cables outside the @Space_Station: https://t.co/nuubz3mRMX pic.twitter.com/6krOCbMgk2