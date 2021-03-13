Астронавты NASA завершили монтажные работы в открытом космосе
Астронавты США Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили монтажные работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в субботу, 13 марта, сообщается в Twitter американского космического агентства NASA.
#ICYMI: At 3:01pm ET, today's 6-hour, 47-minute spacewalk ended. @AstroVicGlover & @Astro_illini completed tasks including venting the early ammonia system, servicing the Bartolomeo platform, installing hardware & routing cables outside the @Space_Station: https://t.co/nuubz3mRMX pic.twitter.com/6krOCbMgk2— NASA (@NASA) March 13, 2021
Официальное начало выхода в открытый космос началось в 08.14 по времени ET, когда астронавты NASA перевели свои скафандры на автономное питание. В открытом космосе астронавты провели 6 часов 47 минут.
В ходе работ они переместили аммиачные перемычки, установили усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest и закончили подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus. По данным NASA, все поставленные задачи по были выполнены успешно.
В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, которая прибыла на МКС на борту корабля Союз МС-17, а также из прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.
Как сообщалось, "грузовик" Прогресс доставил на МКС материалы для герметизации трещины. При этом корабль не смог пристыковаться в автоматическом режиме.
Накануне NASA назвало самый серьезный инцидент в космосе за пять лет. Это взрыв бака российского разгонного блока Фрегат-СБ в мае 2020 года.
Добавим, срок эксплуатации МКС продлят до 2028 года. Обнаруженные на станции трещины не повлияют на решение о продлении сроков ее эксплуатации.
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