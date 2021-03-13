Астронавты NASA завершили монтажные работы в открытом космосе

В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта Международной космической станции (МКС).

Астронавты США Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили монтажные работы в открытом космосе и вернулись на Международную космическую станцию (МКС). Об этом в субботу, 13 марта, сообщается в Twitter американского космического агентства NASA.

Официальное начало выхода в открытый космос началось в 08.14 по времени ET, когда астронавты NASA перевели свои скафандры на автономное питание. В открытом космосе астронавты провели 6 часов 47 минут.

В ходе работ они переместили аммиачные перемычки, установили усилитель конструкции теплозащитной крышки шлюзового отсека Quest и закончили подключение кабелей полезной нагрузки на платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus. По данным NASA, все поставленные задачи по были выполнены успешно.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта Роскосмоса Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, которая прибыла на МКС на борту корабля Союз МС-17, а также из прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Как сообщалось, "грузовик" Прогресс доставил на МКС материалы для герметизации трещины. При этом корабль не смог пристыковаться в автоматическом режиме.

Накануне NASA назвало самый серьезный инцидент в космосе за пять лет. Это взрыв бака российского разгонного блока Фрегат-СБ в мае 2020 года.

Добавим, срок эксплуатации МКС продлят до 2028 года. Обнаруженные на станции трещины не повлияют на решение о продлении сроков ее эксплуатации.

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