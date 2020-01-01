США зафиксировали рекордный за время пандемии пассажиропоток в аэропортах

В 2020-м из-за пандемии коронавирусной инфекции спрос на авиаперелеты в США рухнул на 60%.

Рекордный за время пандемии пассажиропоток был зафиксирован в аэропортах Соединенных Штатов 12 марта. Об этом сообщает в субботу, 13 марта, со ссылкой на данные Управления транспортной безопасности страны агентство Reuters.

Так, сообщается, что в минувшую пятницу, 12 марта, досмотр в американских аэропортах прошли 1,357 миллиона человек, что является рекордным показателем с 15 марта 2020 года. Отмечается, что при этом показатель все равно остается на 38 процентов ниже уровня, предшествовавшего пандемии коронавируса.

Агентство подчеркивает, что в прошлом году в связи с распространением вируса в мире спрос на авиаперелеты в Штатах сократился на 60 процентов, но в последние недели на фоне массовой вакцинации начал расти.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 29,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 532 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Масштабная прививочная кампания началась в США в конце декабря 2020-го. В конце января лидер страны Джо Байден признал дефицит препаратов для граждан, однако дал слово привить 100 млн соотечественников в первые 100 дней своего президентства и всё население страны (328 млн) - к концу лета. 26 февраля он заявил, что вакцинация идёт в стране с опережением сроков.

Напомним, США преодолели отметку в 100 млн прививок от коронавируса COVID-19.

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