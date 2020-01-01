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В Турции внепланово вакцинируют работников туротрасли

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В первую очеред вакцину от коронавирусной инфекции получат работники отелей, которые принимают посетителей.
В Турции стартовала программа вакцинации работников турсектора
В Турции стартовала программа вакцинации работников турсектора
Unsplash

В Турции в рамках "Программы безопасного туризма" началось внеплановое бесплатное вакцинирование от коронавирусной инфекции работников туристической отрасли. Об этом в субботу, 13 марта, в своем Twitter сообщило Министерство туризма республики.

"Зарегистрироваться для получения прививки можно через специальную систему записи", - сообщают в Министерстве.  

Уточняется,ч то воспользоваться услугой смогут сертифицированные министерством открытые объекты размещения, предприятия по производству продуктов питания и напитков, сотрудники туристических агентств, гиды и водители туристического транспорта, уточнили в ведомстве 12 марта.

Для туристических предприятий при этом создана специальная система ввода данных для записи своих сотрудников на вакцинацию. 

Кроме того, в Турции планируют отменить обязательные ПЦР-тесты для туристов с 15 апреля, но это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Пока власти республики не намерены снимать ограничительные меры в крупных городах и ряде густонаселенных провинций, включая Анталью и Бодрум.

Напомним, греческие власти планируют начать прием туристов уже с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис на пресс-конференции в рамках международной туристической выставки ITB 2021.

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Теги: туризм, Турция, вакцина, вакцинация, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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