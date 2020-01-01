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Создан альянс фармкомпаний для ликвидации дефицита вакцин в ЕС

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Фармацевтический альянс поставил перед собой совместную задачу произвести 2 млрд доз вакцины до 2021 года.
BioNTech создала союз для ликвидации дефицита вакцин в Европе
BioNTech создала союз для ликвидации дефицита вакцин в Европе

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech, которая вместе с американской Pfizer разработала вакцину от коронавирусной инфекции нового типа, создала альянс фармкомпаний для ликвидации нехватки препаратов от COVID-19 в Европе. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает The Wall Street Journal.

Сообщается, что в новый конгломерат вошли 13 фармацевтических организаций, среди которых Novartis AG, Merck KGaA и Sanofi SA.

"Компании поставили перед собой совместную задачу произвести 2 млрд доз вакцины до 2021 года", - говорится в сообщении. 

По словам представителя BioNTech, переговоры о новом производственном альянсе координировались с Pfizer. Большинство из участников объединения размещены на территории Евросоюза. В компании однако предупредили, что новые экспортные ограничения, введенные властями ЕС, Великобритании и США в последние месяцы, могут нарушить цепочки поставок дефицитных ингредиентов для вакцин.

"Большое количество партнеров и сложная цепочка поставок могут осложнить достижение цели и удовлетворение европейского спроса на вакцины от COVID-19", - отметили в BioNTech. 

В рамках нового альянса немецкая компания планирует расширить и собственное производство: в апреле в Германии должен заработать новый завод мощностью в 750 млн доз вакцины в год. Его продукция пойдет, в первую очередь, в страны ЕС.

Ранее министерство здравоохранения дало разъяснения относительно противопоказаний к вакцинации от коронавируса и возможных реакций на индийскую вакцину Covishield, которую используют в Украине. 

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Теги: Европа, вакцина, производство, вакцинация, фармацевтика, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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