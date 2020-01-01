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КНДР игнорирует администрацию Байдена - Reuters

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Соединенные Штаты пытаются наладить связь с Северной Кореей для обсуждения ядерной программы КНДР.
Reuters сообщило о провальных попытках Вашингтона связаться с КНДР
Reuters сообщило о провальных попытках Вашингтона связаться с КНДР
curiously.co

Администрация Байдена с середины февраля не может связаться с Пхеньяном по разным дипломатическим каналам. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации президента Джо Байдена.

По словам источника, Белый дом предпринимал попытки связаться с Пхеньяном по нескольким дипломатическим каналам, в том числе и в Нью-Йорке, с середины февраля. Однако руководство Северной Кореи проигнорировало их.

"На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна", - сказал собеседник агентства.

Молчание Пхеньяна добавляет озабоченности, в том числе, и в свете предстоящего на следующей неделе визита госсекретаря Штатов Энтони Блинкена и главы Пентагона Остина Ллойда в Южную Корею, а также Японию.

Известно, что ближайшие недели Вашингтон намерен утвердить основные аспекты взаимодействия с Пхеньяном. Как уточнил собеседник агентства, активный диалог между США и Северной Кореей, по всей видимости, не велся уже больше года.

Ранее сообщалось, что новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом планирует подготовить новую стратегию в отношении Северной Кореи и проводить курс на сдерживание Пхеньяна. 

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Теги: США, Северная Корея, Белый Дом, Байден, КНДР
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Источник: korrespondent.net

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