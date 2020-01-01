Как только защитная маска придет в негодность - ее нужно просто смочить водой и вкопать в землю.

В Нидерландах создали маску, из которой могут вырасти цветы: в ней уже заложены семена instagram.com/mariebeebloom

Дизайнер из Голландии Марианна до Гроот, известная в Сети как Marie Bee Bloom создала разовую биоразлагаемую защитную маску, которая является контейнером для проращивания семян цветов. Об этом рассказывает FastCompany.

"Материал для такой маски сделан из смеси риса, воды и натурального крахмала", - говорится в статье.

Между слоями биоразлагаемой ткани Марианна положила семена цветов. Стоят такие маски по 3,5 доллара за штуку.

"Каждый, кто станет использовать маски с таким красивым названием, сможет вырастить цветы на балконе, в саду или в кашпо в комнате, не потратившись на приобретение рассады или семян", - написала автор идеи.

Однако врачи уже предупредили жителей страны, что рисовая бумага ни разу не была протестирована как средство индивидуальной защиты, так что непонятно, будет ли маска защищать от коронавируса.

Напомним, в США штаты Техас и Миссисипи объявили об отмене основных карантинных ограничений, среди которых и обязательное ношение защитных масок.

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