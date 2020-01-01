Британия намерена нарастить военный потенциал в киберпространстве

Борис Джонсон представит на следующей неделе комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве, о чем на следующей неделе собирается объявить премьер-министр Борис Джонсон. Об этом говорится в выступлении премьер-министра страны Бориса Джонсона, которое в субботу, 13 марта опубликовала его канцелярия.

"Нам необходимо наращивать свой кибернетический потенциал, чтобы иметь в распоряжении все возможности, которые он предоставляет. В то же время мы должны гарантировать, что будем в состоянии сорвать любой план тех, кто намерен использовать кибернетические средства с целью атаковать нас и наш образ жизни", - заявил Джонсон.

По словам премьер-министра, новый подход к киберсфере позволит полностью изменить имеющиеся у Великобритании возможности для защиты людей и продвижения своих интересов в мире.

Предполагается, что Джонсон объявит о наращивании потенциала на следующей неделе в ходе представления комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны.

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