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Бывший президент Боливии пряталась от полиции под кроватью

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Во время обыска сотрудники правоохранительных органов обнаружили ее в ящике, который был расположен под кроватью.
Жанин Аньес задержана по обвинению в терроризме
Жанин Аньес задержана по обвинению в терроризме
twitter.com/InfobaeAmerica

Полиция во время задержания бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес нашла ее в ящике под кроватью в доме своих родственников, пишет местное издание El Deber.

В результате оперативных мероприятий Аньес была задержана по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре, сообщили в МВД Боливии.

Напомним, после того, как под давлением общественности и военных Эво Моралес ушел с поста, временным президентом Боливии стала вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес.

Мог остаться великим. Пресса об изгнании Моралеса

Ранее министерство юстиции Боливии завело на Моралеса уголовное дело об изнасиловании и торговле людьми.

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Теги: Терроризм, Боливия, арест, задержание
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Источник: korrespondent.net

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