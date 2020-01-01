Бывший президент Боливии пряталась от полиции под кроватью
Полиция во время задержания бывшей исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес нашла ее в ящике под кроватью в доме своих родственников, пишет местное издание El Deber.
В результате оперативных мероприятий Аньес была задержана по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре, сообщили в МВД Боливии.
Напомним, после того, как под давлением общественности и военных Эво Моралес ушел с поста, временным президентом Боливии стала вице-спикер Палаты сенаторов парламента Жанин Аньес.
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Ранее министерство юстиции Боливии завело на Моралеса уголовное дело об изнасиловании и торговле людьми.
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