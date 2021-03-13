В Бельгии протест разгоняли водометами и газом

Между активистами и правоохранителями произошли столкновения в городе Льеж. В результате ранения получили 11 полицейских.

В Бельгии полиция разогнала протестующих участников движения Black Lives Matter водометами и слезоточивым газом, сообщает телеканал RTBF 14 марта.

Между активистами и правоохранителями произошли столкновения в городе Льеж. В результате ранения получили 11 полицейских, были задержаны несколько десятков человек.

В социальных сетях публикуются записи стычек между полицией и протестующими.

African migrants loot businesses and clash with the police after a #BlackLivesMatter protest in the city of #Liege, #Belgium (!!!) today. Vid by @based_belgium (worth a follow) pic.twitter.com/MjatlEAZlb — RedPilledPoland (@RedPilledPoland) March 13, 2021

Местные власти сообщают, что участники акции устроили погромы. Пострадал McDonald’s в центре города и припаркованные около него машины, несколько остановок транспорта, магазины. Также активисты разбили окна в отделении полиции и мэрии Льежа.

#li`ege

Humour belge ici o`u les jeunes appliquent les « gestes barri`eres » face `a la police / tensions cet apr`es-midi `a li`ege en Belgique suite `a un contr^ole de police sur une femme qui se serait mal pass'e

Via v'ecu #BelgiumProtests pic.twitter.com/IH3mna1Bsr — Charli (@CharliB97783485) March 13, 2021

Акции протеста в Бельгии начались после того, как в интернете распространилось видео задержания правоохранителями "с применением силы" молодой девушки африканского происхождения.