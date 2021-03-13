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В Бельгии протест разгоняли водометами и газом

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Между активистами и правоохранителями произошли столкновения в городе Льеж. В результате ранения получили 11 полицейских.

В Бельгии полиция разогнала протестующих участников движения Black Lives Matter водометами и слезоточивым газом, сообщает телеканал RTBF 14 марта.

Между активистами и правоохранителями произошли столкновения в городе Льеж. В результате ранения получили 11 полицейских, были задержаны несколько десятков человек.

В социальных сетях публикуются записи стычек между полицией и протестующими.

Местные власти сообщают, что участники акции устроили погромы. Пострадал McDonald’s в центре города и припаркованные около него машины, несколько остановок транспорта, магазины. Также активисты разбили окна в отделении полиции и мэрии Льежа.

Акции протеста в Бельгии начались после того, как в интернете распространилось видео задержания правоохранителями "с применением силы" молодой девушки африканского происхождения.

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Теги: Бельгия, протесты, видео, разгон
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Источник: korrespondent.net

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