В Гонконге два человека умерли после вакцинации

Оба скончавшихся мужчины страдали диабетом и высоким кровяным давлением. Также у них были и другие хронические заболевания.

В Гонконге после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались два человека Getty

В Гонконге после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 скончались два человека, сообщает местный департамент здравоохранения 14 марта. Отмечается, что оба страдали хроническими заболеваниями.

Так, 67-летний мужчина потерял сознание в метро и был госпитализирован в критическом состоянии с острым коронарным синдромом (обострение ишемической болезни сердца). Мужчина страдал диабетом, высоким кровяным давлением и гиперлипидемией. Его вакцинировали препаратом Kexingxin в частной клинике.

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Другой скончавшийся - 80-летний мужчина, причиной смерти стала ишемическая болезнь кишечника. Он страдал диабетом, атеросклерозом сонных артерий, высоким кровяным давлением и перенес инсульт. Производитель вакцины не сообщается.

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