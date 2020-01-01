Протесты в Мьянме: полиция открыла огонь по протестующим

По крайней мере 12 демонстрантов погибли.

Протесты в Мьянме не стихают EPA/UPG

В субботу, по сообщению Би-би-си, в Мьянме было убито по меньшей мере 12 демонстрантов.

Лидер группы политиков Мьянмы, изгнанных в результате военного переворота, пообещал продолжить революцию против властей. В своем первом публичном выступлении Ман Вин Хаинг Тхан сказал, что “это самый мрачный момент в жизни нации и момент, когда близится рассвет“.

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Из подполья он возглавляет группу законодателей, которые отказались согласиться с переворотом, совершенным в прошлом месяце.

Мьянма (также известная как Бирма) охвачена уличными протестами с тех пор, как 1 февраля военные захватили контроль и задержали Аунг Сан Су Чжи, лидера партии Национальная лига за демократию (НЛД).

НЛД одержала убедительную победу на прошлогодних выборах, но военные заявили, что выборы были фальсифицированы.

Депутаты НЛД, которым удалось избежать ареста, сформировали новую группу CRPH, исполняющим обязанности главы которого был назначен Ман Вин Хаинг Тхан. CRPH добивается международного признания в качестве законного правительства Мьянмы.

Военные считают CRPH незаконной группировкой, предупреждая, что любому их стороннику будет предъявлено обвинение в государственной измене.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мьянме полиция открыла огонь по толпе, есть жертвы.