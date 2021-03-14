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Более миллиона москвичей заразились коронавирусом

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Россия остается на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев заражения и на седьмом - по числу смертей.
Россияне отмечают масленицу без масок и социальной дистанции
Россияне отмечают масленицу без масок и социальной дистанции

Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 москвичей превысило миллион, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции 14 марта.

Так, за последние сутки в Москве выявили 1905 новых случаев. Общее число заражений составило 1 000 394. Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 10 083. Общее количество инфицированных достигло 4 390 608. 

Умерли за сутки 395 зараженных, это на 16,84 процента меньше, чем накануне (475). С начала пандемии зафиксировано 92 090 летальных случаев. Выздоровели 3 995 129 человек.

Россия остается на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев заражения и на седьмом - по числу смертей. Вакцинация от коронавируса в стране началась в середине декабря 2020 года. К середине марта 2021 года в России привились 5,3 миллиона человек или 3,7 процента населения.

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Теги: Россия, Москва, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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shk67    14.03.2021, 12:53
Оценка:  0
shk67
1961 р. "Микола! Новина! Мoскaлі в космос злeтіли!" "Що, всі?" От щe б здoxли всі, то була б новина!
shk67    14.03.2021, 12:55
Оценка:  0
shk67
Шмурдяк спутник не помагает?
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