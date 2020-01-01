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Трамп расстроен баном в Twitter больше, чем победой Байдена

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О худших вещах, которые случились с бывшим президентом за последние четыре года, рассказала его племянница.
Трампа не интересует политика, заявила его племянница
Трампа не интересует политика, заявила его племянница
Getty

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter расстроила его больше, чем проигрыш на ноябрьских президентских выборах демократу Джо Байдену. Об этом заявила Мэри Трамп, клинический психолог и племянница экс-президента, в интервью изданию Insider.

По ее словам, бан в Twitter и отмена турнира Профессиональной ассоциации гольфа на полях, принадлежащих Трампу, "вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года".

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"Как он справляется без Twitter? Потому что даже он должен понимать, что люди на самом деле не обращают на него столько внимания, как раньше", - сказала Трамп.

Twitter навсегда заблокировал Трампа после штурма Капитолия, который устроили его сторонники 6 января. В соцсети это решение объяснили тем, что политик рискует спровоцировать волну насилия.

Напомним, что Трамп в первые выходные после окончания своей каденции отправился играть в гольф.

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Теги: выборы в США, Байден, twitter, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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