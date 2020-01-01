Трамп расстроен баном в Twitter больше, чем победой Байдена

О худших вещах, которые случились с бывшим президентом за последние четыре года, рассказала его племянница.

Блокировка бывшего главы Белого дома Дональда Трампа в Twitter расстроила его больше, чем проигрыш на ноябрьских президентских выборах демократу Джо Байдену. Об этом заявила Мэри Трамп, клинический психолог и племянница экс-президента, в интервью изданию Insider.

По ее словам, бан в Twitter и отмена турнира Профессиональной ассоциации гольфа на полях, принадлежащих Трампу, "вероятно, худшие вещи, которые случились с ним за последние четыре года".

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"Как он справляется без Twitter? Потому что даже он должен понимать, что люди на самом деле не обращают на него столько внимания, как раньше", - сказала Трамп.

Twitter навсегда заблокировал Трампа после штурма Капитолия, который устроили его сторонники 6 января. В соцсети это решение объяснили тем, что политик рискует спровоцировать волну насилия.

Напомним, что Трамп в первые выходные после окончания своей каденции отправился играть в гольф.

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