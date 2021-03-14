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Еврокомиссия: Европе не нужен Северный поток-2

Комментариев: 1
Однако газопровод существует, поэтому европейское ведомство должно обеспечить его использование в соответствии с правилами ЕС, отметил Тиммерманс.
Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс
Вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс
Getty

Европа не нуждается в российском газопроводе Северный поток-2, заявил вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

"Нам не нужен Северный поток-2. Комиссия всегда говорила, что, с нашей точки зрения, проект не нужен для энергоснабжения Евросоюза. Но Северный поток-2 существует. Комиссия ЕС должна обеспечить использование Северного потока-2 в соответствии с правилами ЕС. России это не нравится. Но это правила ЕС", - рассказал политик.

Ранее издание Politico узнало, что администрация президента США Джо Байдена хочет помешать строительству СП-2, но не хочет портить отношения с Германией. При этом Вашингтон рассматривает возможность новых санкций, которые могут остановить газопровод, строительство которого вышло на финишную прямую.

В середине февраля СМИ писали о возможности пересмотра политики США в отношении Северного потока-2. Газеты Financial Times и Wall Street Journal узнали, что команда Байдена ведет с Германией переговоры о смягчении санкций. Об этом подробно в материале Как Байден может изменить политику по СП-2.

Позже администрацию Байдена раскритиковали за слабые санкции против СП-2.

В конце февраля в Германии объяснили, почему не могут отказаться от Сверного потока-2.

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Теги: ЕС, Северный поток, Еврокомиссия, российский газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    14.03.2021, 16:03
Оценка:  0
БРОКЕР_666
чем оно бредит? сп2 ещё не закончен и врядли это произойдёт
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