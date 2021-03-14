Мэр Ниццы просит власти Франции разрешить покупку российской вакцины

Мэр курортного французского города Ницца Кристиан Эстрози призвал правительство дать ему разрешение на ввоз российской вакцины от коронавируса Спутник V.

"Я могу быстро получить несколько десятков тысяч доз Спутник V, российской вакцины, используемой более чем в 48 странах мира. Я прошу органы здравоохранения дать мне разрешение", - написал Эстрози в Twitter.

Он подчеркнул, что выступает за децентрализацию во Франции, так как в кризисных ситуациях региональные власти зачастую могут действовать быстрее центральных.

В качестве примера он привел вопрос снабжения масками: по словам Эстрози, прошлой весной он быстро решил эту проблему в Ницце, тогда как в остальной стране наблюдался дефицит.