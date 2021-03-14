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Мэр Ниццы просит власти Франции разрешить покупку российской вакцины

Комментариев: 5
Мэр выступает за децентрализацию во Франции, так как в кризисных ситуациях региональные власти зачастую могут действовать быстрее центральных.
В Ницце просят российскую вакцину
В Ницце просят российскую вакцину
 
Мэр курортного французского города Ницца Кристиан Эстрози призвал правительство дать ему разрешение на ввоз российской вакцины от коронавируса Спутник V.
 
"Я могу быстро получить несколько десятков тысяч доз Спутник V, российской вакцины, используемой более чем в 48 странах мира. Я прошу органы здравоохранения дать мне разрешение", - написал Эстрози в Twitter.
 
 
Он подчеркнул, что выступает за децентрализацию во Франции, так как в кризисных ситуациях региональные власти зачастую могут действовать быстрее центральных.
 
 
В качестве примера он привел вопрос снабжения масками: по словам Эстрози, прошлой весной он быстро решил эту проблему в Ницце, тогда как в остальной стране наблюдался дефицит.
 
Напомним, министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил о своей отставке на фоне скандала с покупкой российской вакцины.
 
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Теги: вакцина, Франция, Ницца, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    14.03.2021, 17:26
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Наверняка - коммунист или педераст. Впрочем, это одно и тоже.
Путин-Xyйло    14.03.2021, 17:09
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Как скоро обнаружатся невесть откуда взявшиеся у мера Ниццы доходы?
WTF2wtf    14.03.2021, 16:54
Оценка:  +4
WTF2wtf
Могут и экспресс-доставку организовать, на танках из шахт ... хотя при этом россия далеко не в лидерах по вакцинации у себя дома
WTF2wtf    14.03.2021, 16:57
Оценка:  +4
WTF2wtf
А в оккупационных корпусах россиян на Донбассе за отказ колоться жестко прессуют наемников, до списания нахрен (при конкретном некомплекте личным составом в частях) ... информацию о побочных эффектах от укола "спутником" вообще запретили разглашать, хотя много случаев уже до реанимации
СветБобра    14.03.2021, 16:40
Оценка:  +4
СветБобра
Коррупция шагает по ЕС
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