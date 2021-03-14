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Telegram-канал Nexta больше не будет координировать протесты в Беларуси

Комментариев: 2
В начале протестов в Беларуси в августе 2020 года канал Nexta сыграл важную роль в организации массовых мирных акций.
Белорусы теперь будут протестовать без Telegram
Белорусы теперь будут протестовать без Telegram
 
Telegram-канал Nexta, который обрел популярность с началом массовых протестов в Беларуси, дистанцируется от их координации, рассказал в интервью DW основатель канала Степан Путило.
 
Проект сосредоточится на расследовании преступлений режима Александра Лукашенко.
 
"Мы больше не помогаем людям координировать протесты. В августе из-за блокировки интернета они попросили нас помочь немного скоординировать их действия, рассказать, куда кто-то идет. Сейчас мы отошли от этого, потому что люди самоорганизуются", - заявил он.
 
 
Путило отметил, что его команда не планировала выпускать фильм-расследование о собственности и злоупотреблениях Лукашенко во время весенних протестов. Однако теперь в ближайшие недели ожидается продолжение.
 
Отметим, в начале протестов в Беларуси в августе 2020 года канал Nexta сыграл важную роль в организации массовых мирных акций. В результате аудитория канала выросла до нескольких миллионов. Белорусские власти называют его экстремистским.
 
 
 
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Теги: Беларусь, Лукашенко, протесты, Александр Лукашенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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vik.harkiv    14.03.2021, 17:44
Оценка:  -22
vik.harkiv
давно пора прищучить этих блоХеров .
Путин-Xyйло    14.03.2021, 17:07
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
И тот жакт ФСБ взяло Телеграмм под контроль как бы не при чем?!
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