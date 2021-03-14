Telegram-канал Nexta больше не будет координировать протесты в Беларуси

"Мы больше не помогаем людям координировать протесты. В августе из-за блокировки интернета они попросили нас помочь немного скоординировать их действия, рассказать, куда кто-то идет. Сейчас мы отошли от этого, потому что люди самоорганизуются", - заявил он.

Путило отметил, что его команда не планировала выпускать фильм-расследование о собственности и злоупотреблениях Лукашенко во время весенних протестов. Однако теперь в ближайшие недели ожидается продолжение.

Отметим, в начале протестов в Беларуси в августе 2020 года канал Nexta сыграл важную роль в организации массовых мирных акций. В результате аудитория канала выросла до нескольких миллионов. Белорусские власти называют его экстремистским.