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В Германии посчитали потери от пандемии

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Вызванный распространением коронавируса кризис стал беспрецедентным шоком для немецкой экономики.
Насколько немецкая экономика пострадала от коронавируса
Насколько немецкая экономика пострадала от коронавируса
Немецкий институт экономики (IW) оценил сокращение валового внутреннего продукта Германии за весь период пандемии в около 250 миллиардов евро, заявил директор института Михаэль Гютер, ссообщает DW.
 
По подсчетам экспертов, в первом квартале 2021 локдаун обойдется немецкой экономике в около 50 млрд евро.
 
Гютер отметил, что вызванный распространением коронавируса кризис стал беспрецедентным шоком для немецкой экономики. И хотя финансовая помощь от государства и программа сокращенного рабочего времени, которая часто позволяет избежать увольнений, и помогли предотвратить худшие последствия, однако выплаты время от времени осуществлялись со значительными задержками.
 
По словам Гютера, в Германии сейчас есть около пяти тысяч так называемых "зомби-предприятий", которые существуют благодаря финансовой помощи от государства или только потому, что в стране временно отменили обязанность об объявлении банкротства неплатежеспособными компаниями.
 
Несмотря на это, по данным директора IW, в течение 2020 году около 16 300 предприятий в Германии объявили о банкротстве.
 
С другой стороны, многие предприятия в Германии за этот период смогли сэкономить немалые средства - например, за счет сокращения количества командировок за границу и внутри страны.
 
По подсчетам Немецкого объединения делового туризма, от начала пандемии немецкие компании сэкономили около 50 млрд евро из-за отмены командировок. Количество последних сократилась почти на 90%.
 
Напомним, что в Германии мошенники украли миллионы евро через программу помощи бизнесу.
 
 
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Теги: экономика, Германия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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