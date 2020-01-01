В Германии посчитали потери от пандемии

Вызванный распространением коронавируса кризис стал беспрецедентным шоком для немецкой экономики.

Немецкий институт экономики (IW) оценил сокращение валового внутреннего продукта Германии за весь период пандемии в около 250 миллиардов евро, заявил директор института Михаэль Гютер, ссообщает DW.

По подсчетам экспертов, в первом квартале 2021 локдаун обойдется немецкой экономике в около 50 млрд евро.

Гютер отметил, что вызванный распространением коронавируса кризис стал беспрецедентным шоком для немецкой экономики. И хотя финансовая помощь от государства и программа сокращенного рабочего времени, которая часто позволяет избежать увольнений, и помогли предотвратить худшие последствия, однако выплаты время от времени осуществлялись со значительными задержками.

По словам Гютера, в Германии сейчас есть около пяти тысяч так называемых "зомби-предприятий", которые существуют благодаря финансовой помощи от государства или только потому, что в стране временно отменили обязанность об объявлении банкротства неплатежеспособными компаниями.

Несмотря на это, по данным директора IW, в течение 2020 году около 16 300 предприятий в Германии объявили о банкротстве.

С другой стороны, многие предприятия в Германии за этот период смогли сэкономить немалые средства - например, за счет сокращения количества командировок за границу и внутри страны.

По подсчетам Немецкого объединения делового туризма, от начала пандемии немецкие компании сэкономили около 50 млрд евро из-за отмены командировок. Количество последних сократилась почти на 90%.