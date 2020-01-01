Жену Асада подозревают в подстрекательстве к терроризму

В Великобритании началось расследование.

Полиция начала расследование в отношении жены президента Сирии Башара Асада - Асмы Асад. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на The Sunday Times.

Читай также: Президент Сирии Башар Асад заразился коронавирусом

Расследование было начато по обращению группы адвокатов Guernica 37. Юристы направили в контртеррористическое управление полиции документы, подтверждающие, по их мнению, что Асма Асад, будучи супругой президента и, таким образом, одной из влиятельных персон в Сирии, "подстрекала к терроризму".

Полиции предстоит исследовать документы и решить, продолжать ли расследование в отношении Асмы Асад на другом уровне.

У Асмы Асад, родившейся и жившей в Лондоне до замужества, гражданства Сирии и Великобритании. В случае признания виновной в подстрекательстве к терроризму ей грозит лишение британского гражданства. Однако адвокаты из Guernica 37 подчеркивают, что считают своей первоочередной задачей добиться того, чтобы Асму Асад судили по британским законам, а не просто лишили паспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдеп расширил санкционный список против жены Асада.