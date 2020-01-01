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Во Франции будут продавать тесты на коронавирус

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Главной сложность будет в том, чтобы отследить цепочку контактов людей, чьи тесты оказались положительными.
Во Франции тест на коронавирус можно будет сделать самостоятельно
Во Франции тест на коронавирус можно будет сделать самостоятельно
 
Во Франции со следующей недели начнут продавать тесты для самостоятельного определения наличия коронавируса в организме, сообщил директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон, передает BFMTV.
 
По его словам, тесты можно будет приобрести в аптеках и супермаркетах.
 
 
Саломон заявил, что главной сложность будет в том, чтобы отследить цепочку контактов людей, чьи тесты оказались положительными.
 
Чиновник добавил, что должны быть оповещения и обнародования результатов, поскольку в противном случае будут плохие последствия ситуации.
 
Напомним, что всего во Франции подтвердили коронавирус у более 4 миллионов человек, более 90 тысяч — летальные.
 
 
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Теги: Франция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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