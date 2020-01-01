В Британии наименьшее число смертей от COVID с октября

В Великобритании зафиксировали 52 случая смерти от коронавируса за сутки, это самый низкий показатель с 12 октября, когда было зафиксировано 50 смертей, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на ежедневный правительственный отчет по коронавирусу.

Свежие данные также свидетельствуют, что за последние 24 часа было зафиксировано 4618 новых случаев заболевания COVID-19. Сутками ранее было зарегистрировано 5534 случаев инфицирования и 121 смерть.

Оба показателя также снизились по сравнению с прошлым воскресеньем - 5177 случаев коронавируса и 82 смерти.