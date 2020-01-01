Во Франции более 5 млн человек привились первой дозой от COVID

Франция занимает шестое место по количеству случаев заболевания COVID-19 в мире, сразу после Великобритании.

Вакцинация от коронавируса во Франции

Во Франции количество людей, которым сделали первую инъекцию вакцины от коронавируса, превысила 5 миллионов, сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения заявило, что 241 814 человек получили первую дозу вакцины в субботу, 13 марта, а в целом таких людей уже 5 061 738 или 7,6% населения. Две дозы вакцины получили более 2 миллионов человек.

Франция занимает шестое по количеству случаев заболевания COVID-19 в мире, сразу после Великобритании.

В Украине привилось менее 100 тысяч человек.