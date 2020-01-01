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Во Франции более 5 млн человек привились первой дозой от COVID

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Франция занимает шестое место по количеству случаев заболевания COVID-19 в мире, сразу после Великобритании.
Вакцинация от коронавируса во Франции
Вакцинация от коронавируса во Франции
 
Во Франции количество людей, которым сделали первую инъекцию вакцины от коронавируса, превысила 5 миллионов, сообщает Reuters.
 
Министерство здравоохранения заявило, что 241 814 человек получили первую дозу вакцины в субботу, 13 марта, а в целом таких людей уже 5 061 738 или 7,6% населения. Две дозы вакцины получили более 2 миллионов человек.
 
Франция занимает шестое по количеству случаев заболевания COVID-19 в мире, сразу после Великобритании.
 
Напомним, замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что темпы вакцинации от коронавируса COVID-19 в Украине совпадают с французскими.
 
В Украине привилось менее 100 тысяч человек.
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Теги: вакцина, Франция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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