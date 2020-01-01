В Италии не нашли проблем в вакцине AstraZeneca

14 марта северный регион Италии Пьемонт принял решение временно прекратить прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca в связи со смертью вакцинированного учителя из города Бьелла.

Власти Италии заявили, что надежных данных о том, что вакцина против коронавируса от AstraZeneca представляет опасность для здоровья, пока нет, сообщил глава агентства по лекарственным средствам страны Джорджо Палу, передает HuffPost.

«Есть много эмоций по поводу этих событий, касающихся вакцинации, и это также относится к вакцинации AstraZeneca», — сказал Палу.

14 марта северный регион Италии Пьемонт принял решение временно прекратить прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca в связи со смертью вакцинированного учителя из города Бьелла.

Девять европейских стран — Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва, Люксембург, Ирландия и Румыния — приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за случаев образования тромбов у пациентов после прививки.