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Лех Валенса записал прощальное видеообращение перед операцией

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77-летнему Леху Валенсе предстоит операция по замене элемента питания в кардиостимуляторе, который ему поставили в 2008 году в американской клинике.
 
Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса записал видеообращение перед предстоящей ему операцией на сердце.
 
Запись, размещенную в Facebook, Валенса сопроводил комментарием: «Я не знаю, какова будет воля небес, но с нею всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня».
 
«Я готов к двум основным исходам, — говорит Валенса на видео. — Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу».
 
 
На видео jy также говорит, что не боится ничего, кроме Бога «и немножечко жены».
 
77-летнему Леху Валенсе предстоит операция по замене элемента питания в кардиостимуляторе, который ему поставили в 2008 году в американской клинике. Помимо плановой замены, сообщил Валенса ранее газете Super Express, возникли и нештатные обстоятельства — вышел из строя один из трех электродов.
 
Напомним, что ранее Валенса говорил, что ищет работу, поскольку ему не хватает президентской пенсии, а читать лекции он не может из-за пандемии. Он даже хотел поработать электриком
 
 
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Теги: Польша, операция, Лех Валенса
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Источник: korrespondent.net

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