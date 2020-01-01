Лех Валенса записал прощальное видеообращение перед операцией

Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса записал видеообращение перед предстоящей ему операцией на сердце.

Запись, размещенную в Facebook, Валенса сопроводил комментарием: «Я не знаю, какова будет воля небес, но с нею всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня».

«Я готов к двум основным исходам, — говорит Валенса на видео. — Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу».

На видео jy также говорит, что не боится ничего, кроме Бога «и немножечко жены».

77-летнему Леху Валенсе предстоит операция по замене элемента питания в кардиостимуляторе, который ему поставили в 2008 году в американской клинике. Помимо плановой замены, сообщил Валенса ранее газете Super Express, возникли и нештатные обстоятельства — вышел из строя один из трех электродов.