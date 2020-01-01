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В Великобритании начали расследование в отношении жены Башара Асада

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У Асмы Асад, родившейся и жившей в Лондоне до замужества, гражданства Сирии и Великобритании.
Асму Асад хотят судить в Великобритании
Асму Асад хотят судить в Великобритании
 
Полиция Лондона начала предварительное расследование в отношении жены президента Сирии Башара Асада — Асмы Асад, пишет The Sunday Times.
 
Расследование было начато по обращению группы адвокатов Guernica 37. Юристы направили в контртеррористическое управление полиции документы, подтверждающие, по их мнению, что Асма Асад, будучи супругой президента и, таким образом, одной из влиятельных персон в Сирии, «подстрекала к терроризму».
 
Полиции предстоит исследовать документы и решить, продолжать ли расследование в отношении Асмы Асад на другом уровне.
 
 
У Асмы Асад, родившейся и жившей в Лондоне до замужества, гражданства Сирии и Великобритании. В случае признания виновной в подстрекательстве к терроризму ей грозит лишение британского гражданства. Однако адвокаты из Guernica 37 подчеркивают, что считают своей первоочередной задачей добиться того, чтобы Асму Асад судили по британским законам, а не просто лишили паспорта.
 
Напомним, что 15 марта исполнится 10 лет с момента начала в Сирии гражданской войны. К началу 2015 года в Сирии, по данным ООН, погибли не менее 220 тысяч человек. Несколько миллионов человек стали беженцами. С 2015 года в Сирии размещена группа российских войск.
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Теги: Сирия, Великобритания, Асад
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Источник: korrespondent.net

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