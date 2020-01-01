AstraZeneca сделала заявление о своей вакцине

В британско-шведской фармацевтической компании заверили в безопасности своей COVID-вакцины.

В компании AstraZeneca заявили о безопасности своей вакцины от коронавируса

На фоне приостановки использования вакцины от коронавируса AstraZeneca в ряде европейских стран компания-разработчик распространила в воскресенье, 14 марта, заявление, в котором заверила общество в безопасности своего препарата.

"После недавнего беспокойства по поводу тромботических явлений AstraZeneca хотела бы подтвердить безопасность своей вакцины от COVID-19 на основе четких научных данных", - указано в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в странах Евросоюза и Великобритании, где AstraZeneca привиты более 17 миллионов человек, было зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину до 8 марта.

"Это намного ниже, чем можно было бы ожидать в естественных условиях среди такого количества вакцинированного населения, и аналогично другим лицензированным вакцинам против COVID-19", - отметили в компании и подчеркнули, что безопасность людей для них на первом месте.

Как сообщалось, Норвегия, Дания, Австрия и другие государства ЕС приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.

В то же время власти Италии заявили, что у них пока нет данных о том, что препарат AstraZeneca представляет опасность для здоровья граждан.

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