На вечеринке в Чикаго произошла стрельба, двое погибших

Мэр города информировала, что личности убийц известны участникам вечеринки, и призвала виновных сдаться.

В южной части американского города Чикаго под утро в воскресенье, 14 марта, произошла стрельба на одной из вечеринок, погибли два человека, еще 13 - получили ранения. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы города.

Отмечается, что вечеринка была организована в гараже. На ее участников, предварительно, напала преступная группировка - на месте происшествия были обнаружены четыре пистолета.

По данным полиции, убитыми оказались 31-летняя женщина и 39-летний мужчина. При этом погибшую расстреляли возле здания, где проходила вечеринка, - на ее теле обнаружено четыре пулевых ранения.

Тело мужчины было найдено в подсобном помещении. Его смертельно ранили в шею и голову.

Госпитализированы 13 человек в возрасте от 20 до 44 лет, один из них в критическом состоянии.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила в Сети, что личности убийц известны участникам вечеринки, и призвала виновных сдаться.

Ранее в городе Хьюстон штата Техас три человека получили смертельные ранения во время перестрелки на парковке, еще один был госпитализирован.

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