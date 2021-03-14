Еще две страны отказываются от вакцины AstraZeneca

Нидерланды и Ирландия вслед за другими государствами ЕС приостанавливают вакцинацию населения от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca.

Страны Евросоюза одна за другой приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca

Власти Нидерландов и Ирландии временно останавливают использование вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для иммунизации населения от коронавируса. Соответствующие заявления опубликованы в воскресенье, 14 марта.

Так, в Минздраве Нидерландов приняли решение приостановить COVID-вакцинацию препаратом AstraZeneca на две недели из-за информации об образовании тромбов у привившихся.

"Голландское управление по оценке лекарственных средств рекомендовало приостановить использование вакцины AstraZeneca в качестве меры предосторожности. <...> Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта приняло решение одобрить данную рекомендацию и не использовать вакцину до 28 марта включительно", - сообщила пресс-служба ведомства.

Аналогичную рекомендацию опубликовал Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии.

"В связи с появлением новой информации и ожиданием дальнейших данных от EMA (Европейское агентство лекарственных средств - ред.), в качестве меры предосторожности рекомендовано временно отложить использование вакцины Astrazeneca от коронавируса с сегодняшнего дня, 14 марта 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

При этом указано, что информация о том, что упомянутая вакцина приводит к образованию тромбов в организме человека, проверяется.

Как сообщалось, Норвегия, Дания, Австрия и другие государства Евросоюза приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.

В связи с этим компания-разработчик обнародовала заявление, в котором заверила общество в безопасности своей вакцины.

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