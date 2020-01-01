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При разгоне протестов в Мьянме за день убиты десятки человек

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В целом с начала протестов в стране жертвами военных и полицейских стали 126 протестующих.
В Мьянме более месяца продолжаются акции протеста
В Мьянме более месяца продолжаются акции протеста
twitter.com/hninyadanazaw

В городах Мьянмы на протестах против военного переворота в воскресенье, 14 марта, силовиками убиты по меньшей мере 38 человек, около 80 - получили ранения. Такие данные приводит правозащитная Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

По информации организации, в целом с начала протестов в стране жертвами военных и полицейских стали 126 протестующих. Однако это число может быть гораздо большим, отметили правозащитники.

Также сообщается о тысячах задержанных демонстрантов, некоторые из которых отправлены в тюрьму.

"По состоянию на 14 марта задержаны 2156 человек. На данный момент 1837 задержанных все еще находятся под стражей, включая трех человек, приговоренных к тюремным срокам", - информируют правозащитники.

Ранее в ООН сообщили о 67 убитых протестующих в Мьянме. Пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик призвал новое руководство страны прекратить насилие против демонстрантов.

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Теги: убийства, протесты, Мьянма, военные перевороты, жертвы, правозащитники, акции протеста, убит
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Источник: korrespondent.net

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