При разгоне протестов в Мьянме за день убиты десятки человек

В целом с начала протестов в стране жертвами военных и полицейских стали 126 протестующих.

В городах Мьянмы на протестах против военного переворота в воскресенье, 14 марта, силовиками убиты по меньшей мере 38 человек, около 80 - получили ранения. Такие данные приводит правозащитная Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

По информации организации, в целом с начала протестов в стране жертвами военных и полицейских стали 126 протестующих. Однако это число может быть гораздо большим, отметили правозащитники.

Также сообщается о тысячах задержанных демонстрантов, некоторые из которых отправлены в тюрьму.

"По состоянию на 14 марта задержаны 2156 человек. На данный момент 1837 задержанных все еще находятся под стражей, включая трех человек, приговоренных к тюремным срокам", - информируют правозащитники.

Ранее в ООН сообщили о 67 убитых протестующих в Мьянме. Пресс-секретарь генсека организации Стефан Дюжаррик призвал новое руководство страны прекратить насилие против демонстрантов.

США заставят заплатить. Расстрел протеста в Мьянме

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet