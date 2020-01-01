На Шри-Ланке вводят запрет на паранджу - СМИ

Министр общественной безопасности страны назвал ношение паранджи проявлением экстремизма.

Власти Шри-Ланки заявили о намерении запретить ношение паранджи, поскольку такой тип одежды влияет, по их мнению, на национальную безопасность. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщил телеканал Euronews.

Отмечается, что соответствующий документ уже подписал министр общественной безопасности Сарат Вирасекара. Далее его передадут на рассмотрение правительства.

"У многих из нас в детстве были друзья-мусульмане, в том числе девочки-мусульманки, но они никогда не носили паранджу. Это проявление экстремизма, оно появилось совсем недавно. Так что мы определенно запретим это", - заявил Вирасекара.

Кроме того, министр объявил о планах властей закрыть на территории островного государства более тысячи мусульманских школ. По его словам, эти учреждения не следуют политике Шри-Ланки в области образования.

Как информирует телеканал, в стране проживают почти два миллиона мусульман. Последний раз запрет на паранджу вводился в 2019 году - после серии терактов, унесших жизни более 250 человек.

Напомним, неделю назад власти Швейцарии провели референдум о запрете покрывать лицо в общественных местах. Общенациональный запрет на никаб, паранджу, "палестинский платок" и другие формы одежды, позволяющие скрывать лицо, подержали 53% участников голосования.

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