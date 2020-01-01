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Байден прокомментировал возможность отставки губернатора Нью-Йорка

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Сенаторы-однопартийцы призывают Эндрю Куомо отказаться от должности на фоне секс-скандала.
Джо Байден призвал дождаться окончания расследования
Джо Байден призвал дождаться окончания расследования
Getty Images

Вопрос об импичменте губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо следует поднимать после завершения расследования по делу об обвинении его в сексуальных домогательствах. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявил на брифинге президент США Джо Байден.

"Я думаю, что нам надо увидеть, к чему приведет расследование", - сказал глава государства.

Отметим, более десяти сенаторов-демократов уже обратились к своему однопартийцу Куомо с призывом освободить свою должность из-за скандала. Однако губернатор отрицает свою вину и заявляет, что не намерен уходить в отставку.

Напомним, в феврале две бывшие помощницы Куомо, Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан, заявили о сексуальных домогательствах со стороны 63-летнего губернатора. Политик отверг их обвинения и инициировал внешнюю проверку этого вопроса.

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Теги: США, Нью-Йорк, секс-скандалы, скандал, Байден
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Источник: korrespondent.net

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