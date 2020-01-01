SIPRI: Больше всего оружия идет на Ближний Восток
Самыми крупными в мире импортерами основных видов вооружений являются страны Ближнего Востока, в частности Саудовская Аравия и Катар. Об этом говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира, опубликованном в понедельник, 15 марта.
Согласно документу, за последние десять лет объем международной торговли оружием не увеличился. Однако, по словам авторов, ситуация может измениться.
Так, мировым лидером по экспорту оружия остаются США, на которые приходится более трети общемирового объема. За последние пять лет доля американского экспорта в мировой торговле оружием возросла с 32% до 37%.
На втором месте - Россия, однако с 2016 года ее экспорт сократился на 18%. Основной причиной этого является снижение наполовину продажей вооружения Индии.
Далее следуют Франция и Германия (третья и четвертая позиции соответственно), которые рекордно нарастили экспорт оружия за последние пять лет. Франция увеличила объем продаж на 44%, а Германия - на 21%. Главными их покупателями стали Индия, Египет, Катар и Южная Корея, Алжир, Египет соответственно.
Также в пятерку лидеров вошел Китай, экспорт которого за указанный период сократился на 7,8%. Свое оружие республика продает в основном в Пакистан, Бангладеш и Алжир.
Таким образом, ближневосточный импорт оружия вырос на 25% в 2016-2020 годах, главным образом за счет Саудовской Аравии (+61%), Египта (+136%) и Катара (+361%), указано в докладе.
Напомним, по данным Международного института стратегических исследований, мировые расходы на оборону выросли на 3,9% в 2020 году, несмотря на пандемию.
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