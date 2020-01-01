В Японии к 2027 году создадут новый боевой самолет

Планируется, что массовое производство новых истребителей-бомбардировщиком начнется в 2031 году.

Японская компания Mitsubishi Heavy Industries намерена за пять лет разработать и построить боевой самолет нового поколения, который заменит многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-2. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что над проектом будут работать около полутысячи специалистов. Это сотрудники Mitsubishi Heavy Industries, а также других японских компаний, занимающихся разработкой двигателей и радаров.

Согласно плану, прототип нового воздушного судна построят к 2027 году, тогда же начнутся испытательные полеты. Уже в 2031 году разработчики намерены запустить массовое производство своего аппарата.

По данным СМИ, стоимость проекта оценивается в 14 миллиардов долларов.

Как сообщалось, в Южной Корее создали прототип истребителя нового поколения KF-X, который может разгоняться до 2200 км/час и преодолевать расстояния до 2900 км. Все разработки планируют завершить к 2026 году.

В США испытывают новый истребитель F-15EX

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet