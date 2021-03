Столицу Китая накрыла песчаная буря

"Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр", - указано в сообщении.

На китайскую столицу, Пекин, обрушилась сильная песчаная буря, в связи с чем власти объявили желтый уровень опасности в городе. Об этом утром в понедельник, 15 марта, сообщает агентство ТАСС

Отмечается, что природная стихия привела к образованию пробок на дорогах, видимость минимальная. Согласно прогнозам, буря начнет стихать только через сутки.

В связи с этим руководство Пекина призвало жителей города отменить мероприятия на открытом воздухе и без крайней необходимости не выходить на улицу.

