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Столицу Китая накрыла песчаная буря

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Власти Пекина уже объявили желтый уровень опасности и рекомендовали гражданам не выходить на улицу.

На китайскую столицу, Пекин, обрушилась сильная песчаная буря, в связи с чем власти объявили желтый уровень опасности в городе. Об этом утром в понедельник, 15 марта, сообщает агентство ТАСС.

"Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр", - указано в сообщении.

Отмечается, что природная стихия привела к образованию пробок на дорогах, видимость минимальная. Согласно прогнозам, буря начнет стихать только через сутки.

В связи с этим руководство Пекина призвало жителей города отменить мероприятия на открытом воздухе и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Ранее небо над европейскими городами стало оранжевым из-за песка, который циклон принес из Сахары. Фото и видео необычного природного явления делились пользователи Сети.

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Теги: Китай, Пекин, загрязнение воздуха, песчаные бури
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Источник: korrespondent.net

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