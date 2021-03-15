Столицу Китая накрыла песчаная буря

Власти Пекина уже объявили желтый уровень опасности и рекомендовали гражданам не выходить на улицу.

"Концентрация мелких твердых частиц PM 10 в центральных районах города превысила 8000 микрограмм на кубический метр, что в 160 раз превышает максимально допустимую норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), установленную на уровне 50 микрограмм/кубометр", - указано в сообщении.

На китайскую столицу, Пекин, обрушилась сильная песчаная буря, в связи с чем власти объявили желтый уровень опасности в городе. Об этом утром в понедельник, 15 марта, сообщает агентство ТАСС

Отмечается, что природная стихия привела к образованию пробок на дорогах, видимость минимальная. Согласно прогнозам, буря начнет стихать только через сутки.

В связи с этим руководство Пекина призвало жителей города отменить мероприятия на открытом воздухе и без крайней необходимости не выходить на улицу.

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1 — Shen Shiwei (@shen_shiwei) March 15, 2021

#BREAKING | A capital chinesa, Pequim, amanheceu coberta por uma espessa poeira marrom nesta segunda-feira, no que a ag^encia meteorol'ogica chamou de a maior tempestade de areia em uma d'ecada. (Reuters)#Pequim #Beijing #sandstormpic.twitter.com/cfhvBpym3E — Mundo News (@Mundo__News) March 15, 2021

Ранее небо над европейскими городами стало оранжевым из-за песка, который циклон принес из Сахары. Фото и видео необычного природного явления делились пользователи Сети.

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