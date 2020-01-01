Псаки: Многие страны мира запросили в США вакцину

Приоритетом для Байдена является вакцинация от коронавируса американского населения, отметила его пресс-секретарь.

Руководству США со стран всего мира поступили запросы на вакцину от коронавируса, однако пока ни один из них не был удовлетворен. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает CNN.

"Поступили запросы со всего мира, конечно, из ряда стран, которые запросили вакцину, и мы никому не предоставили дозы от правительства. Речь идет не о Европе, а о нашем фокусе и приоритетах. В нашей стране до сих пор ежедневно умирают по 1400 человек", - объяснила Псаки.

По ее словам, для президента Джо Байдена важнее обеспечить COVID-вакцинацию для американского населения, чем поставлять препараты другим странам.

В то же время, подчеркнула Псаки, американские фармкомпании, имея контракты с правительством США, могут заключать соглашения с другими государствами.

Как информирует телеканал, жителям Штатов уже введено 105,7 миллиона доз вакцин от коронавируса. Для этого в стране используют препараты компаний Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson, а также AstraZeneca.

Ранее ряд европейских стран приостановили кампании по иммунизации населения от COVID-19 вакциной AstraZeneca из-за образования тромбов в крови привитых жителей.

В связи с этим в компании заявили, что их препарат не опаснее других вакцин.

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