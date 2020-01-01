Болгария с мая открывается для туристов

Минздрав разработал и согласовал с туристическими компаниями условия пребывания туристов в стране.

Болгария с 1 мая открывает новый туристический сезон, для отдыхающих будут введены специальные правила проживания и питания. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщила министр туризма страны Марьяна Николова в Facebook.

По ее словам, объекты туристической отрасли могут начинать подготовку к майским праздникам, а все противоэпидемические меры будут объявлены в ближайшее время Минздравом.

Кроме того, власти разработают условия для въезда иностранных граждан и сообщат о них заранее, отметила Николова.

Министр подчеркнула, что желающим посетить Болгарию будут обеспечены "зеленые коридоры" для безопасного проезда к месту проживания. Воспользоваться такой услугой смогут владельцы COVID- паспортов, которые разрабатывает Еврокомиссия.

"Зеленый коридор" гарантирован каждому туристу, который хочет посетить страну и который, согласно паспорту вакцинации, либо привит от коронавируса, либо переболел и имеет антитела, либо имеет отрицательный ПЦР-тест", - цитирует Николова главу МОЗ Костадина Ангелова.

Напомним, правительство Греции планирует открыть страну с 14 мая. Республика особо будет рада вакцинированным путешественникам или тем, у кого выработались антитела после болезни, отметил министр туризма страны Гарри Теохарис.

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