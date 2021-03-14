В Афганистане больше военных США, чем заявляет Пентагон - NYT
На территории Афганистана пребывают около 3,5 тысячи военнослужащих США, тогда как по официальным данным - 2,5 тысячи. Об этом говорится в материале газеты The New York Times, опубликованном в воскресенье, 14 марта.
Так, источники издания в США, Европе и Афганистане информируют, что около тысячи американских военных находятся в упомянутой стране неофициально.
Кроме того, в издании убеждены, что это стандартная практика Пентагона - преуменьшение действительного объема размещенных за рубежом сил США, - в связи с чем соответствующие данные засекречены оборонным руководством.
Как информирует газета, на ее запрос представитель Пентагона заявил, что в Афганистане по-прежнему размещены 2,5 тысячи их военных.
Напомним, число американских военных в Афганистане и Ираке сократилось до 2,5 тысяч человек в январе этого года по распоряжению экс-президента США Дональда Трампа.
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